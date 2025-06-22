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Абхазия Информ

ВОСТОЧНАЯ АБХАЗИЯ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Новости Воскресенье, 22 июня 2025 15:00
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ВОСТОЧНАЯ АБХАЗИЯ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ. Министерство туризма Республики Абхазия провело ознакомительную поездку в восточные районы страны для руководителей крупнейших туроператоров Российской Федерации. Цель визита – продемонстрировать туристический и инвестиционный потенциал Очамчырского и Ткуарчалского районов.

В рамках маршрута гости посетили как уже хорошо знакомые путешественникам объекты, такие как термальный источник в селе Кындыг, радоновые источники и живописные водопады Ткуарчалского района, так и новые перспективные локации – в частности, чайные плантации в селе Кутол, только начинающие приобретать популярность.

Представители туристической отрасли отметили уникальные свойства местной продукции и выразили заинтересованность в развитии формата агротуризма, включая участие туристов в ручном сборе чая. Туроператоры подчеркнули, что для активного продвижения этого направления необходимы дополнительные инвестиции, а также развитие инфраструктуры и логистической доступности района.

Особое впечатление на гостей произвёл город Ткуарчал – своим природным многообразием и туристическим потенциалом. По словам участников поездки, несмотря на ограниченную рекламу, район уже сегодня активно посещается туристами, путешествующими на личном транспорте. Это свидетельствует о высоком интересе с их стороны.

По итогам поездки было отмечено, что развитие объектов показа, инфраструктуры и специализированных туров в Ткуарчалский район, с акцентом на радоновые источники, природные достопримечательности и культурное наследие, способно превратить это направление в новое туристическое ядро страны. Восточная Абхазия обладает всеми ресурсами для создания национального парка, сопоставимого по значимости с Рицинским реликтовым национальным парком.

Туроператоры также подчеркнули, что создание железнодорожного сообщения до Ткуарчала позволит многократно увеличить турпоток за счёт упрощения логистики и повышения комфорта путешествий.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Воскресенье, 22 июня 2025 15:03

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