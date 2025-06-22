НА КРУГЛОМ СТОЛЕ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ . В Этнопарке «Апсны» прошла рабочая встреча с ведущими российскими туроператорами. В ней приняли участие вице-премьер Вараздат Миносян, министр туризма Астамур Логуа, его заместители Астамур Барциц и Дмитрий Зантария, депутаты Парламента Даут Хутаба и Бадри Пилия, а также представители крупных туроператорских компании «Пегас Туристик», «Библио-Глобус», «Анекс Туризм», «Туроператор Дельфин», «Корал Тревел», «Пегас Юг», «ТТ-Трэвел» (FUN&SUN), Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», турбюро «Дальневосточный Феникс».

Астамур Логуа поприветствовав участников, выразил благодарность за участие и подчеркнул важность поиска «точек соприкосновения» в развитии туристической отрасли.

Вице-премьер Вараздат Миносян отметил: «Это не просто встреча, а важная дискуссионная площадка. Уверен, что сегодня поднимутся действительно актуальные вопросы, и наша общая задача – найти по ним конструктивные решения».

В центре обсуждения – текущее положение Абхазии на туристическом рынке, перспективы роста, проблемы отрасли и пути их решения.

Российские туроператоры отметили, что Абхазия стабильно входит в пятёрку самых популярных направлений у российских туристов. Вместе с тем, было подчёркнуто: чтобы удержать и укрепить позиции, необходимо уделить внимание качеству обслуживания, расширению номерного фонда и повышению надёжности взаимодействия с принимающей стороной.

В числе часто поднимаемых вопросов – непрозрачность при бронировании, трудности с доступом представителей туроператоров на объекты, слабая коммуникация между гостиницами и партнёрами. Эти факторы напрямую влияют на уровень сервиса, а значит – на впечатление гостей и репутацию направления.

Кроме того, участники указали на важность создания единых стандартов обслуживания: от встречи туриста в аэропорту до трансферов и экскурсий. Ответственность за качество на местах зачастую лежит на принимающих компаниях – именно они становятся «лицом Абхазии» для туриста.