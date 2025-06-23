 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РУСЛАН АДЖБА: ГРАЖДАНАМ АБХАЗИИ НЕОБХОДИМО ТЕРПЕНИЕ И ВЫДЕРЖКУ

Новости Понедельник, 23 июня 2025 23:32
Оцените материал
(0 голосов)
РУСЛАН АДЖБА: ГРАЖДАНАМ АБХАЗИИ НЕОБХОДИМО ТЕРПЕНИЕ И ВЫДЕРЖКУ

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ. Министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба рассказал журналистам о совещании у президента Абхазии Бадры Гунба с членами рабочей группы по оказанию правового содействия гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство Российской Федерации и являющимся получателями ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также материнского (семейного капитала).

В совещании приняли участие премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба, вице-премьер, министр внутренних дел Робрет Киут, председатель СГБ Дмитрий Дбар, председатель комитета по социальной политике Парламента Рашида Айба, министр юстиции Абхазии Анри Барциц.

«Представители ведомств, включенных в состав рабочей группы, доложили президенту Республики Абхазия о промежуточных результатах проводимой работы. В целях решения поставленных задач, уполномоченные органы власти работают во взаимодействии с компетентными органами Российской Федерации и формируют сведения о количестве граждан Республики Абхазия, привлекаемых к ответственности в Российской Федерации в связи с возможным нарушением законодательства Российской Федерации. Вырабатывают возможные правовые механизмы, направленные на урегулирование вопроса.

В виду того, что рассматриваются предполагаемые нарушения законодательства иного государства, решение данного вопроса в короткие сроки не представляется возможным. Было отмечено, что необходимо в данном случае проявить терпение и выдержку гражданам Абхазии, для того, чтобы не навредить тем процессам, которые уже проводятся компетентными органами республики и лицами, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», – сказал Руслан Аджба.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 23 июня 2025 23:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ В НАЛЬЧИКЕ В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЯ С. БАСЛАТА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.