РУСЛАН АДЖБА: ГРАЖДАНАМ АБХАЗИИ НЕОБХОДИМО ТЕРПЕНИЕ И ВЫДЕРЖКУ

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ . Министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба рассказал журналистам о совещании у президента Абхазии Бадры Гунба с членами рабочей группы по оказанию правового содействия гражданам Республики Абхазия, имеющим гражданство Российской Федерации и являющимся получателями ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также материнского (семейного капитала).

В совещании приняли участие премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба, вице-премьер, министр внутренних дел Робрет Киут, председатель СГБ Дмитрий Дбар, председатель комитета по социальной политике Парламента Рашида Айба, министр юстиции Абхазии Анри Барциц.

«Представители ведомств, включенных в состав рабочей группы, доложили президенту Республики Абхазия о промежуточных результатах проводимой работы. В целях решения поставленных задач, уполномоченные органы власти работают во взаимодействии с компетентными органами Российской Федерации и формируют сведения о количестве граждан Республики Абхазия, привлекаемых к ответственности в Российской Федерации в связи с возможным нарушением законодательства Российской Федерации. Вырабатывают возможные правовые механизмы, направленные на урегулирование вопроса.

В виду того, что рассматриваются предполагаемые нарушения законодательства иного государства, решение данного вопроса в короткие сроки не представляется возможным. Было отмечено, что необходимо в данном случае проявить терпение и выдержку гражданам Абхазии, для того, чтобы не навредить тем процессам, которые уже проводятся компетентными органами республики и лицами, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», – сказал Руслан Аджба.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.