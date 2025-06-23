В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЯ С. БАСЛАТА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ . Следственной группой отдела внутренних дел по Сухумскому району возбуждено уголовное дело в отношении Начкебия Нукри Владимировича, 1976 г.р. Гражданину Начкебия вменяется незаконное культивирование запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений в крупном размере, а также незаконное хранение наркотического средства.

Разработали и реализовали оперативную информацию сотрудники уголовного розыска совместно с уполномоченными участковыми милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Сухумскому району, которые при обследовании домовладения гражданина Начкебия в с. Баслата обнаружили и изъяли наркотическое средство «каннабис». Запрещенное вещество подозреваемый хранил без цели сбыта в двух свертках.

При дальнейшем обследовании приусадебного участка домовладения, вблизи нежилого строения сотрудники милиции обнаружили и изъяли из почвы наркосодержащие корни растений конопли вида «Южно-Краснодарская».

На момент задержания Нукри Начкебия пребывал в состоянии наркотического опьянения средствами «метадон», «каннабиоидов» и «опиоидов», что установлено в результате медицинского освидетельствования последнего.

Гражданин Начкебия на период проведения предварительного следствия санкционирован к содержанию под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.