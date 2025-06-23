 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЯ С. БАСЛАТА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Новости Понедельник, 23 июня 2025 23:38
Оцените материал
(0 голосов)
В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЯ С. БАСЛАТА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ. Следственной группой отдела внутренних дел по Сухумскому району возбуждено уголовное дело в отношении Начкебия Нукри Владимировича, 1976 г.р. Гражданину Начкебия вменяется незаконное культивирование запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений в крупном размере, а также незаконное хранение наркотического средства.

Разработали и реализовали оперативную информацию сотрудники уголовного розыска совместно с уполномоченными участковыми милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Сухумскому району, которые при обследовании домовладения гражданина Начкебия в с. Баслата обнаружили и изъяли наркотическое средство «каннабис». Запрещенное вещество подозреваемый хранил без цели сбыта в двух свертках.

При дальнейшем обследовании приусадебного участка домовладения, вблизи нежилого строения сотрудники милиции обнаружили и изъяли из почвы наркосодержащие корни растений конопли вида «Южно-Краснодарская».

На момент задержания Нукри Начкебия пребывал в состоянии наркотического опьянения средствами «метадон», «каннабиоидов» и «опиоидов», что установлено в результате медицинского освидетельствования последнего.

Гражданин Начкебия на период проведения предварительного следствия санкционирован к содержанию под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 2 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РУСЛАН АДЖБА: ГРАЖДАНАМ АБХАЗИИ НЕОБХОДИМО ТЕРПЕНИЕ И ВЫДЕРЖКУ ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННОЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.