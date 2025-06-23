В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЯ С. БАСЛАТА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ. Следственной группой отдела внутренних дел по Сухумскому району возбуждено уголовное дело в отношении Начкебия Нукри Владимировича, 1976 г.р. Гражданину Начкебия вменяется незаконное культивирование запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений в крупном размере, а также незаконное хранение наркотического средства.
При дальнейшем обследовании приусадебного участка домовладения, вблизи нежилого строения сотрудники милиции обнаружили и изъяли из почвы наркосодержащие корни растений конопли вида «Южно-Краснодарская».
На момент задержания Нукри Начкебия пребывал в состоянии наркотического опьянения средствами «метадон», «каннабиоидов» и «опиоидов», что установлено в результате медицинского освидетельствования последнего.
Гражданин Начкебия на период проведения предварительного следствия санкционирован к содержанию под стражей.
Об этом сообщает сайт МВД.
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