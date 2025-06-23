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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННОЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Новости Понедельник, 23 июня 2025 23:42
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ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ВВЕЗЕННОЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ. В отношении Квачахия Хвичи Юрьевича, 1980 г. р., жителя Гагрского района следственным подразделением ЛУВД МВД РА возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, а также незаконного ввоза на территорию Абхазии наркотического средства.

В ходе личного досмотра вышеназванного гражданина в кармане носимой куртки обнаружено белое кристаллообразное вещество, как впоследствии установлено экспертами ЭКЦ МВД РА – наркотическое средство «метадон».

Оперативную информацию реализовали сотрудники группы уголовного розыска ЛОМ на ж/д ст. «Гагра» ЛУВДТ МВД РА, которые задержали гражданина Квачахия после пересечения государственной границы на КПП «Псоу».

На время предварительного расследования подозреваемый заключен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч.1 ст. 223 и ч.1 ст. 224 прим.1 УК РА продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 23 июня 2025 23:44

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