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Абхазия Информ

РОБЕРТ КИУТ ПРИНЯЛ ГРУППУ ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ ПОСОБИЯ И МАТКАПИТАЛ В РОССИИ

Новости Понедельник, 23 июня 2025 23:45
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РОБЕРТ КИУТ ПРИНЯЛ ГРУППУ ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ ПОСОБИЯ И МАТКАПИТАЛ В РОССИИ

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ. Поздним вечером 23 июня вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут принял группу граждан, имеющих российское гражданство и получивших детские пособия и маткапитал в Российской Федерации.

Граждане выразили обеспокоенность тем фактом, что некоторых граждан задерживают на абхазо-российской границе, возбуждая уголовные дела.

Роберт Киут сообщил, что созданная по распоряжению президента Бадры Гунба рабочая группа, деятельность которой заключается в оказании правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и являющимся получателями ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также материнского (семейного капитала), работает в постоянном режиме.

Резюмируя встречу, Роберт Киут предложил завтра, 24 июня, принять очередную группу граждан, получивших детские пособия и столкнувшихся с проблемами на границе, с целью разъяснения текущей ситуации. Также Киут сообщил, что все озвученные проблемы в ходе встречи в МВД, он донесет лично до Президента Бадры Гунба.

Кроме того, отдельным пунктом выделят проблему четверых граждан, которые уже несколько месяцев не могут вернуться на родину в Абхазию ввиду невозможности уплаты задолженностей, и как следствие, запрета на пересечение государственной границы.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 23 июня 2025 23:47

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