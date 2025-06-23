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Абхазия Информ

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ МЧС АБХАЗИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Новости Понедельник, 23 июня 2025 23:47
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ МЧС АБХАЗИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме стартовал открытый чемпионат Министерства чрезвычайных ситуаций Абхазии по мини-футболу, посвященный 19-летию спасательного ведомства страны. В этом году, помимо команд из всех спасательных подразделений республики, в чемпионате принимает участие и команда пожарных Бзыбского терминала компании «Апсны Оил».

Министр по ЧС Лев Квициния выразил уверенность в том, что чемпионат пройдет на высоком уровне, в духе истинно спортивного соперничества и товарищества. А также пожелал успехов всем участникам состязания.

В конце минувшей недели была проведена жеребьевка и сыграны первые матчи. В стартовой игре чемпионата встретились команды Бзыбского терминала и ПСО г.Сухум. Столичные спасатели обыграли своих соперников со счетом 6:4. Команда ПСО Гагры победила ПСЧ Гулрыпшского района 5:1, ПСЧ г. Ткуарчал – ПЧС г.Очамчыра – 1:3, ПСЧ г. Гудаута – ПСЧ г. Гал – 10:1.

Игры открытого чемпионата МЧС Абхазии будут проводиться в течение двух недель.

Финал состоится в Сухуме 4 июля.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 23 июня 2025 23:50

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