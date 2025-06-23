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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Понедельник, 23 июня 2025 23:50
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий на территории контрольного пункта милиции «Мюссера» МВД РА сотрудники УБК и ТП ГТК РА остановили и доставили на территорию спецстоянки ГТК РА транспортное средство марки «Фольксваген Транспортер», регистр. знак: С 585 КВ 190 регион, под управлением гр. Ковалева С. Г. 1970 года рождения, проживающего в городе Краснодар.

В ходе досмотра вышеуказанного автомобиля были обнаружены предметы быта в общем количеством 129 единиц, без товарно-сопроводительных документов, а также документов, подтверждающих таможенное оформление на сумму 200 987 рублей.

Гражданин Ковалев С.Г. пояснил, что данную продукцию приобрел на территории г. Гагра у ранее неизвестного лица, с целью дальнейшей реализации на территории Республики Абхазия, заведомо зная о том, что данный товар перемещен на территорию Республики Абхазия с Российской Федерации без декларирования. Вину свою признал.

Товар был изъят. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Понедельник, 23 июня 2025 23:54

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