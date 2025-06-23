ПО ФАКТУ ПОБЕГА АРЕСТОВАННЫХ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ . 19 июня 2025 года, в период времени с 13 часов 00 минут по 13 часов 05 минут, в городе Сухум, арестованные Барциц Дмитрий Гурамович, Акопян Александр Мигирович и гражданин Российской Федерации Ким Сергей Олегович, этапировались из УВД по Гагрскому району в СИЗО МВД Республики Абхазия на автомашине марки «УАЗ» в кузове серого цвета за государственным регистрационным знаком М0169 – АВН синего цвета, в сопровождении экипажа – начальника Дежурной части УВД по Гагрскому району майора милиции Шершелия Даура Игорьевича и оперуполномоченного ОУР УВД по Гагрскому району лейтенанта милиции Айба Дмитрия Дмитриевича.

Находясь в непосредственной близости от пересечения улиц Дзидзария и Кабардинская, путем отпирания дверного замка вышеуказанной автомашины неустановленным способом, покинули транспортное средство, используемое для этапирования к месту предварительного заключения, тем самым совершив побег, после чего скрылись с места преступления в неизвестном направлении.

в тот же день, проведенными оперативно-розыскными мероприятиями Барциц Д.Г. и Акопян А.М. были задержаны в Сухуме.

Ким С.О. был задержан 22 июня, также в Сухуме.

По данному факту прокуратурой города Сухум, 20 июня 2025 года возбуждено уголовное дело №325/806 в отношении Барциц Д.Г., Акопян А.М. и Ким С.О. по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 315 УК РА, которое для организации его расследования направлено по подследственности в отдел дознания УВД по городу Сухум.

Одновременно, прокуратурой города Сухум проводится процессуальная проверка в отношении сотрудников УВД по Гагрскому району, осуществлявших этапирование арестованных лиц, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка их действиям.