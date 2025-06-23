ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ . Во исполнении приказа генерального прокурора Республики Абхазия за № 1 от 11 января 2023 года «О создании постоянно действующей межведомственной рабочей группы» и Плана основных мероприятий по координации деятельности правоохранительных органов Республики Абхазия на 2025 год, начальником Управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Республики Абхазия старшим советником юстиции Соблировой З.Р. было проведено оперативное совещание по обсуждению результатов деятельности межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции за 2024 год и 1-ое полугодие 2025 года.

В работе межведомственной рабочей группы приняли участие представители соответствующих ведомств Службы государственной безопасности Республики Абхазия, Министерства внутренних дел Республики Абхазия, Государственной службы охраны Республики Абхазия, Государственной миграционной Службы Республики Абхазия, Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, а также сотрудники Военной, Транспортной, Природоохранной прокуратур Республики Абхазия и прокуратур районов и города Сухум.

В ходе оперативного совещания была заслушана информация о результатах деятельности по соответствующим ведомствам за указанный период, обсуждены предложения по совершенствованию действующего антикоррупционного законодательства Республики Абхазия, даны поручения по подготовке и планированию совместных плановых мероприятий в целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов, путем разработки, и реализации согласованных мер по своевременному выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений коррупционной направленности, устранению причин и условий, способствующих их совершению.

Намечены конкретные мероприятия по подготовке к проведению Координационного совещания правоохранительных органов Республики Абхазия на 2-ое полугодие 2025 года.