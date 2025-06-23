В СУХУМЕ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ . Руководство и сотрудники Администрации города Сухум приняли участие в международной мемориальной акции «Свеча памяти», приуроченной к Дню памяти и скорби. Акция прошла вечером 22 июня у памятника Неизвестному Солдату. Отдать дань памяти погибшим в войне с фашизмом пришли сотрудники Посольства России в Абхазии и представительства Россотрудничества, депутаты Парламента, члены Правительства Абхазии, жители и гости столицы.

Участники акции возложили цветы к памятнику и зажгли свечи, выложенные в слово «ПОМНИМ». Перед началом акции ее участники почтили память павших героев минутой молчания.

Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов отметил, что народ Абхазии с первых дней войны встал на защиту Родины. «С самых первых дней войны народ Абхазии встал на защиту Родины плечом к плечу с жителями других советских республик. Помимо мобилизованных, на фронт отправились тысячи добровольцев. Оставшиеся помогали раненым, лечившимся в местных госпиталях, собирали деньги на нужды фронта. Сегодня мы чтим память всех 27 миллионов советских граждан, чью жизнь унесла Великая Отечественная война. Мы чтим тех, кто выстоял в этой страшной битве», – подчеркнул он и призвал быть достойными наших славных предков.

Заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе также напомнил, что уже в начале войны в военкоматах Абхазии начали собираться добровольцы.

«На рассвете начинают бомбить советские города. Советская армия ожесточенно сопротивляется. Немецкие генералы понимают, что блицкрига не будет. А в это время в Абхазии в военкоматах начинают собираться добровольцы, чтобы их отправили на передовую», – сказал Автандил Сурманидзе.

Организаторы акции «Свеча памяти» в Абхазии – представительство Россотрудничества при поддержке российского посольства, Администрации города Сухум, Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба, Сухумского художественного училища им. А.К. Чачба (Шервашидзе), корпуса «Бессмертный полк» в Абхазии и абхазского отделения «Волонтёрской роты».

22 июня исполнилось 84 года со дня вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз.

В ряды Советской армии и Военно-морского флота было призвано более 55 тысяч человек из Абхазии. Более 17 тысяч из них не вернулись к родным очагам. 23 человека удостоены звания «Герой Советского Союза». Трое уроженцев Абхазии стали полными кавалерами орденов Славы.

Об этом сообщает сайт столицы.