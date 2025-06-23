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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

Новости Вторник, 24 июня 2025 00:16
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В СУХУМЕ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ. Руководство и сотрудники Администрации города Сухум приняли участие в международной мемориальной акции «Свеча памяти», приуроченной к Дню памяти и скорби. Акция прошла вечером 22 июня у памятника Неизвестному Солдату. Отдать дань памяти погибшим в войне с фашизмом пришли сотрудники Посольства России в Абхазии и представительства Россотрудничества, депутаты Парламента, члены Правительства Абхазии, жители и гости столицы.

Участники акции возложили цветы к памятнику и зажгли свечи, выложенные в слово «ПОМНИМ». Перед началом акции ее участники почтили память павших героев минутой молчания.

Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов отметил, что народ Абхазии с первых дней войны встал на защиту Родины. «С самых первых дней войны народ Абхазии встал на защиту Родины плечом к плечу с жителями других советских республик. Помимо мобилизованных, на фронт отправились тысячи добровольцев. Оставшиеся помогали раненым, лечившимся в местных госпиталях, собирали деньги на нужды фронта. Сегодня мы чтим память всех 27 миллионов советских граждан, чью жизнь унесла Великая Отечественная война. Мы чтим тех, кто выстоял в этой страшной битве», – подчеркнул он и призвал быть достойными наших славных предков.

Заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе также напомнил, что уже в начале войны в военкоматах Абхазии начали собираться добровольцы.

«На рассвете начинают бомбить советские города. Советская армия ожесточенно сопротивляется. Немецкие генералы понимают, что блицкрига не будет. А в это время в Абхазии в военкоматах начинают собираться добровольцы, чтобы их отправили на передовую», – сказал Автандил Сурманидзе.

Организаторы акции «Свеча памяти» в Абхазии – представительство Россотрудничества при поддержке российского посольства, Администрации города Сухум, Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба, Сухумского художественного училища им. А.К. Чачба (Шервашидзе), корпуса «Бессмертный полк» в Абхазии и абхазского отделения «Волонтёрской роты».

22 июня исполнилось 84 года со дня вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз.

В ряды Советской армии и Военно-морского флота было призвано более 55 тысяч человек из Абхазии. Более 17 тысяч из них не вернулись к родным очагам. 23 человека удостоены звания «Герой Советского Союза». Трое уроженцев Абхазии стали полными кавалерами орденов Славы.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 24 июня 2025 00:19

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