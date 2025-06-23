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Абхазия Информ

НОТА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ МИД СИРИИ В СВЯЗИ С ТЕРАКТОМ В ДАМАСКЕ

Новости Вторник, 24 июня 2025 00:20
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НОТА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ МИД СИРИИ В СВЯЗИ С ТЕРАКТОМ В ДАМАСКЕ

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики в связи с терактом в церкви г. Дамаск 22 июня.

В ноте, в частности, отмечается:

«Министерство иностранных дел Республики Абхазия свидетельствует свое высокое уважение Министерству иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики и решительным образом осуждает теракт, совершенный в церкви г. Дамаск 22 июня с.г. 

Террористический акт, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, является ничем иным как попыткой подорвать стабильность и безопасность в Сирии.

Убеждены, что этот вероломный теракт никоим образом не повлияет на единство сирийского народа и усилия властей Сирии по сохранению и упрочению мира и безопасности в стране.

В этот тяжелый час выражая слова поддержки братскому сирийскому народу, искренне соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым».

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 24 июня 2025 00:23

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