НОТА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ МИД СИРИИ В СВЯЗИ С ТЕРАКТОМ В ДАМАСКЕ

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ . Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики в связи с терактом в церкви г. Дамаск 22 июня.

«Министерство иностранных дел Республики Абхазия свидетельствует свое высокое уважение Министерству иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики и решительным образом осуждает теракт, совершенный в церкви г. Дамаск 22 июня с.г.

Террористический акт, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, является ничем иным как попыткой подорвать стабильность и безопасность в Сирии.

Убеждены, что этот вероломный теракт никоим образом не повлияет на единство сирийского народа и усилия властей Сирии по сохранению и упрочению мира и безопасности в стране.

В этот тяжелый час выражая слова поддержки братскому сирийскому народу, искренне соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым».