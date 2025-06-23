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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ СГБ ЗАДЕРЖАЛИ ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ

Новости Вторник, 24 июня 2025 00:24
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СОТРУДНИКИ СГБ ЗАДЕРЖАЛИ ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники СГБ Абхазии и ЦСН СГБ задержали в городе Гагра находившегося в международном розыске гражданина Турции Салдыза Метина. Он находится в международном розыске по линии Интерпола с красным уведомлением, согласно которому он подлежит аресту и экстрадиции на территорию страны заявителя.

Салдыз Метин подозревается в соучастии в умышленном убийстве, изготовлении и торговле наркотическими веществами в особо крупном размере, изготовлении поддельных документов, а также в незаконном хранении и ношении оружия.

По имеющейся оперативной информации, чтобы избежать уголовного преследования, задержанный гражданин Турции ранее незаконно перешел госграницу по реке Ингур в обход установленных пунктов пропуска.

В ходе допроса гражданин Турции дал признательные показания в соучастии во всех вышеуказанных преступлениях, совершенных как на территории Абхазии, так и за ее пределами.

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