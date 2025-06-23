СОТРУДНИКИ СГБ ЗАДЕРЖАЛИ ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ
Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники СГБ Абхазии и ЦСН СГБ задержали в городе Гагра находившегося в международном розыске гражданина Турции Салдыза Метина. Он находится в международном розыске по линии Интерпола с красным уведомлением, согласно которому он подлежит аресту и экстрадиции на территорию страны заявителя.
По имеющейся оперативной информации, чтобы избежать уголовного преследования, задержанный гражданин Турции ранее незаконно перешел госграницу по реке Ингур в обход установленных пунктов пропуска.
В ходе допроса гражданин Турции дал признательные показания в соучастии во всех вышеуказанных преступлениях, совершенных как на территории Абхазии, так и за ее пределами.
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