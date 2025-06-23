СОТРУДНИКИ СГБ ЗАДЕРЖАЛИ ГРАЖДАНИНА ТУРЦИИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ . Сотрудники СГБ Абхазии и ЦСН СГБ задержали в городе Гагра находившегося в международном розыске гражданина Турции Салдыза Метина. Он находится в международном розыске по линии Интерпола с красным уведомлением, согласно которому он подлежит аресту и экстрадиции на территорию страны заявителя.

Салдыз Метин

подозревается в соучастии в умышленном убийстве, изготовлении и торговле наркотическими веществами в особо крупном размере, изготовлении поддельных документов, а также в незаконном хранении и ношении оружия.

По имеющейся оперативной информации, чтобы избежать уголовного преследования, задержанный гражданин Турции ранее незаконно перешел госграницу по реке Ингур в обход установленных пунктов пропуска.

В ходе допроса гражданин Турции дал признательные показания в соучастии во всех вышеуказанных преступлениях, совершенных как на территории Абхазии, так и за ее пределами.