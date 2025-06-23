СООБЩЕСТВО ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСФЕРА ПРОСИТ ПОДДЕРЖАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ
Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ. В преддверии дня Победы Министерство туризма Республики Абхазия поддержало благотворительную акцию, проводимую Сообществом водителей трансфера Республики Абхазия с 2021 года. Цель благотворительной акции – увековечить пропавших без вести и погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, а также героев, павших при исполнении долга в приграничных районах после сентября 1993 года и в ходе Специальной Военной Операции.
Просим всех, кому дорога память о тех, кто принёс нам мир и сохранил его принять участие в данной благотворительной акции.
Счет для перевода средств на цели акции в А-мобайл кошелек +7 940 781-32-59 Rismag A.
Все эти годы при проведении акции Сообществу водителей трансфера Республики Абхазия оказывали полную поддержку и были его прямыми партнерами – Движение матерей за мир и социальную справедливость, Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и Союз ветеранов силовых ведомств Республики Абхазия.
Руководитель рабочей группы Кичба Гульнара Михайловна.
2021 год
• Передано 140 000 рублей для инвалидов войны в проходящих лечение в Гагрском реабилитационном центре (КБРЦ).
2022 год
• 56 ветеранов-инвалидов получили по 10 000 рублей.
• 30 ветеранов – по 5 000 рублей.
• Передано 100 000 рублей в помощь фронту ДНР и детям-беженцам из Донбасса в Абхазии.
• Итого за 2022 год: 810 000 рублей.
2023 год
• Собрано 440 000 рублей для подопечных фонда «Киараз».
• 113 ветеранов-инвалидов получили по 10 000 рублей к Дню Победы.
• Итого за 2023 год: 1 570 000 рублей.
2024 год
• В рамках акции «Абхазия фронту СВО» отправлено 40 000 пачек сигарет в разные подразделения российской армии.
• 206 семей, погибших и пропавших без вести получили по 10 000 рублей.
• Итого за 2024 год: 2 080 000 рублей.
Заранее благодарим за внимание и поддержку!
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