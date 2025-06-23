СООБЩЕСТВО ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСФЕРА ПРОСИТ ПОДДЕРЖАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ . В преддверии дня Победы Министерство туризма Республики Абхазия поддержало благотворительную акцию, проводимую Сообществом водителей трансфера Республики Абхазия с 2021 года. Цель благотворительной акции – увековечить пропавших без вести и погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, а также героев, павших при исполнении долга в приграничных районах после сентября 1993 года и в ходе Специальной Военной Операции.

Просим всех, кому дорога память о тех, кто принёс нам мир и сохранил его принять участие в данной благотворительной акции.

Счет для перевода средств на цели акции в А-мобайл кошелек +7 940 781-32-59 Rismag A.

Все эти годы при проведении акции Сообществу водителей трансфера Республики Абхазия оказывали полную поддержку и были его прямыми партнерами – Движение матерей за мир и социальную справедливость, Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и Союз ветеранов силовых ведомств Республики Абхазия.

Руководитель рабочей группы Кичба Гульнара Михайловна.

2021 год

• Передано 140 000 рублей для инвалидов войны в проходящих лечение в Гагрском реабилитационном центре (КБРЦ).

2022 год

• 56 ветеранов-инвалидов получили по 10 000 рублей.

• 30 ветеранов – по 5 000 рублей.

• Передано 100 000 рублей в помощь фронту ДНР и детям-беженцам из Донбасса в Абхазии.

• Итого за 2022 год: 810 000 рублей.

2023 год

• Собрано 440 000 рублей для подопечных фонда «Киараз».

• 113 ветеранов-инвалидов получили по 10 000 рублей к Дню Победы.

• Итого за 2023 год: 1 570 000 рублей.

2024 год

• В рамках акции «Абхазия фронту СВО» отправлено 40 000 пачек сигарет в разные подразделения российской армии.

• 206 семей, погибших и пропавших без вести получили по 10 000 рублей.

• Итого за 2024 год: 2 080 000 рублей.

Заранее благодарим за внимание и поддержку!