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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР «ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА»

Новости Вторник, 24 июня 2025 00:29
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В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР «ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА»

Сухум. 23 июня 2025. Абхазия-Информ. На Республиканском стадионе дан старт открытому республиканскому турниру по легкой атлетике «Олимпийский день бега». Соревнования приурочены к празднованию Международного Олимпийского дня. В турнире принимают участие более 200 спортсменов, представляющих города и районы Абхазии.

Программа соревнований включает в себя классические легкоатлетические дисциплины: забеги на 100, 200, 300 и 400 метров. Особое внимание уделено юным спортсменам и инклюзивности: состоялись отдельные забеги на 60 метров для самых юных участников и инклюзивный забег на 60 метров.

Начальник спортивного отдела Государственного комитета по делам молодежи и спорта Жанна Зантария зачитала приветственный адрес от президента Национального Олимпийского комитета Абхазии Валерия Аршба:

«Сегодня по всему миру тысячи людей выходят на старт, чтобы вместе отпраздновать силу олимпийских идеалов. Бег – это универсальный язык, объединяющий людей всех возрастов и возможностей, символ старта, пути к цели и финишной радости. Благодарим Госкомитет по делам молодежи и спорта и Федерацию легкой атлетики за огромный вклад в организацию этого праздника в нашей стране и за постоянную работу по развитию спорта для всех! Вы вдохновляете нацию на активность, показывая, что спорт – это радость, здоровье и путь к лучшей версии себя.

Желаю вам легкой и быстрой «дистанции» во всех проектах, крепкого олимпийского здоровья, бодрости духа и новых ярких инициатив! Вперед, к новым рекордам – в спорте и в развитии олимпийского движения!»

Организаторами турнира выступили Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорта и Федерация легкой атлетики Абхазии.

Соревнования продолжаются.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 24 июня 2025 00:33

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