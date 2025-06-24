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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Вторник, 24 июня 2025 16:57
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ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 24 июня 2025. Абхазия-Информ. 26 июня состоится заседание Кабинета министров Республики Абхазия. Начало в 11.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:                                                                                            

1. Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства

2. Об организации работы по составлению проектов законов Республики Абхазия о республиканском бюджете и о бюджетах государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия на 2026 год

3. Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Законом Республики Абхазия от 13 марта 2025 года №6138-С-VII «О республиканском бюджете на 2025 год»

4. Об утверждении состава Государственной приемочной комиссии по приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объектов в рамках инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия

5. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 13 июля 2020 года №80 «Об утверждении Положения о Министерстве экономики Республики Абхазия»

6. О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Республики Абхазия в части регулирования лицензионной деятельности по пассажирским и международным грузовым автомобильным перевозкам

7. О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Аккорд – Агро» права пользования участком недр для добычи подземных вод в с. Алахадзы на территории бывшего Гагрского цитрусового совхоза «Абхазия»

8. Отчет о выполнении программных мероприятий целевой научно-технической программы «Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 июля 2024 года №83 (с изменениями от 12 декабря 2024 г. №147), предусмотренных к реализации в 2024 году

9. Об утверждении Положения о Министерстве энергетики Республики Абхазия

10. О внесении изменения в Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 апреля 2024 года №68 «О частичном освобождении от оплаты стоимости жилья, приобретаемого в частную собственность гражданами Республики Абхазия – нанимателями жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: город Сухум, улица Басария, дом №73»

11. Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Абхазия по экологии и природопользованию

12. Об утверждении «Положения о Государственном управлении Республики Абхазия по архитектуре и градостроительству

13. О внесении изменений в Положение о Государственном комитете Республики Абхазия по репатриации и в Положение о Фонде репатриации Республики Абхазия

14. О внесении изменения в Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 октября 2022 г. №155 «О предоставлении гражданам Республики Абхазия льгот по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда»

15. Об утверждении «Порядка формирования экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на соответствие требованиям, предъявляемым к государственным регистраторам, ее полномочиях, процедуры приема квалификационного экзамена на соответствие требованиям, предъявляемым к государственным регистраторам»

16. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года № 117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности»

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 24 июня 2025 17:02

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