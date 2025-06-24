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Абхазия Информ

СБОРЫ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

Новости Вторник, 24 июня 2025 17:02
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СБОРЫ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

Сухум. 24 июня 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны завершились сборы с военнослужащими по управлению высокотехнологичными средствами огневого поражения противника.

В соответствии с решением главнокомандующего ВС Абхазии Министерство обороны последовательно наращивает возможности соединений и воинских частей Вооруженных сил по выполнению боевых задач в различных условиях обстановки. Особое внимание уделяется подготовке подразделений, оснащенных высокотехнологичными средствами огневого поражения и их действиям в современном бою.

С началом летнего периода обучения на базе Сухумского высшего общевойскового командного училища сборы проводятся с военнослужащими Вооруженных сил по управлению высокотехнологичными средствами огневого поражения противника. Программой сборов были предусмотрены как теоретические, так и практические занятия.

В ходе сборов отрабатывались вопросы массового применения различных перспективных и современных технологий и вооружения во всех сферах вооруженной борьбы; их эффективности в решении ударных задач, способности поражать как подвижные малоразмерные цели, так и крупные объекты критической инфраструктуры противника в различных условиях обстановки.

При подготовке специалистов этого профиля отрабатывается не только применение, но и противодействие высокотехнологичным средствам огневого поражения противника.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 24 июня 2025 17:04

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