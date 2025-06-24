САИДА БУТБА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В САРАТОВСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Сухум. 24 июня 2025. Абхазия-Информ. Председатель Верховного суда Абхазии Саида Бутба по приглашению ректора Саратовской государственной юридической академии Екатерины Ильговой приняла участие в юридическом форуме «Современная правовая система России: наследие Победы и взгляд в будущее».
Форум собрал 1000 участников из 55 субъектов Российской Федерации и 11 иностранных государств – представителей отечественных и зарубежных юридических научных школ, федеральных и региональных правоохранительных и иных органов государственной власти.
В рамках пленарного заседания Саида Бутба рассказала о современном состоянии судебной системы Республики Абхазия и об основных направлениях её развития.
Участники обсудили роль исторической науки в противодействии фальсификации итогов Второй Мировой войны, идентичность российского судопроизводства, юридические аспекты обеспечения безопасности на транспорте, эволюцию российского цивилистического процесса, социально-трудовые права работников, транспарентность и цифровизацию уголовного судопроизводства, единое научно-технологическое пространство Союзного государства России и Беларуси, развитие финансового права в контуре евразийского партнерства, правовое и организационное обеспечение цифровых инноваций в экономике данных, правовое и этическое регулирование в медицине и здравоохранении и другие темы.
Организатором Форума является Саратовская государственная юридическая академия.
Саратовский юридический форум – одна из крупнейших в России междисциплинарных научных площадок, посвященных вопросам теории и практики российского и международного права.