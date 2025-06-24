НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ 10,847 ГРАММ МЕТАДОНА
Сухум. 24 июня 2025. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК РА совместно с сотрудниками УКОН МВД РА в зоне таможенного контроля и режима пешеходной линии по направлению «импорт» задержали гражданина Республики Абхазия Чкадуа Г.В. 1973 года рождения, проживающего в г. Ткуарчал.
В ходе личного досмотра, у гражданина Чкадуа Г.В. изъяли пять заизолированных свертков. Внутри каждого из свертков находилось светлое порошкообразное вещество.
Чкадуа Г.В. пояснил, что в данных свертках находится наркотическое вещество, которое он приобрел в городе Москва Российской Федерации.
Согласно справке эксперта ЭКЦ МВД изъятое в ходе личного досмотра у гражданина Чкадуа Г.В. является наркотическим средством «Метадон» общей массой 10,847 грамм.
Гражданин Чкадуа Г.В. задержан и водворен в ИВС МВД.
По данному факту собран соответствующий материал и передан в СУ МВД.