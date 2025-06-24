 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ 10,847 ГРАММ МЕТАДОНА

Новости Вторник, 24 июня 2025 17:13
Оцените материал
(0 голосов)
НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ 10,847 ГРАММ МЕТАДОНА

Сухум. 24 июня 2025. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК РА совместно с сотрудниками УКОН МВД РА в зоне таможенного контроля и режима пешеходной линии по направлению «импорт» задержали гражданина Республики Абхазия Чкадуа Г.В. 1973 года рождения, проживающего в г. Ткуарчал.

В ходе личного досмотра, у гражданина Чкадуа Г.В. изъяли пять заизолированных свертков. Внутри каждого из свертков находилось светлое порошкообразное вещество.

Чкадуа Г.В. пояснил, что в данных свертках находится наркотическое вещество, которое он приобрел в городе Москва Российской Федерации.

Согласно справке эксперта ЭКЦ МВД изъятое в ходе личного досмотра у гражданина Чкадуа Г.В. является наркотическим средством «Метадон» общей массой 10,847 грамм.

Гражданин Чкадуа Г.В. задержан и водворен в ИВС МВД.

По данному факту собран соответствующий материал и передан в СУ МВД.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Вторник, 24 июня 2025 17:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « САИДА БУТБА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В САРАТОВСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 900 ЕДИНИЦ НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ИЗЪЯЛИ В ГАГРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.