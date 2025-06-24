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Абхазия Информ

900 ЕДИНИЦ НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ИЗЪЯЛИ В ГАГРЕ

Новости Вторник, 24 июня 2025 17:16
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900 ЕДИНИЦ НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ИЗЪЯЛИ В ГАГРЕ

Сухум. 24 июня 2025. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники УБК и ТП ГТК РА осмотрели торговое помещение – павильон Nº8, расположенный по адресу г. Гагра, Центральный рынок, принадлежащий ИП Кетия А. Л. 1988 года рождения, прописанной в Сухуме.

При проведении осмотра вышеуказанного помещения было обнаружено и изъято 737 пачек сигарет без акцизных марок РА, 135 нагревательных стиков и 28 электронных сигарет, запрещенных к ввозу и реализации на территории Абхазии.

Гражданка Кетия А.Л. пояснила, что вышеуказанная продукция была приобретена ею на территории г. Гагра у раннее незнакомого ей лица, так как цена была ниже рыночной из-за отсутствия товаросопроводительной документации.

По данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК РА общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 222 970 рублей.

Товар был изъят. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 24 июня 2025 17:18

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