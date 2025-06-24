ФОТОВЫСТАВКА РАБОТ ОТТО ЛАКОБА «РЫНОЧНЫЕ ДНИ»
Сухум. 24 июня 2025. Абхазия-Информ. 27 июня в AUADA Gallery откроется фотовыставка работ документалиста Отто Лакоба «Рыночные дни».
Сам автор так описывает эту серию работ: «Каждые выходные за порог, чтобы поехать на городской рынок. У меня нет списка продуктов, нет вкусовых предпочтений, нет дел, словом, – нет цели. Доходишь до перекрестка, но еще не знаешь: направо или налево. Куда ноги понесут? Есть старинное слово – зевака. Глазеющий, фланер, бездельник, – он слоняется. Он видит мелочи жизни, которые саму эту жизнь и создают. Как только отменяется цель, открывается мир, другое становится важным».
Даты выставки: 27 июня – 13 июля. Открытие: 17:00
Адрес: Сухум, Ул. Папаскир 1
Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».
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