ФОТОВЫСТАВКА РАБОТ ОТТО ЛАКОБА «РЫНОЧНЫЕ ДНИ»

Сам автор так описывает эту серию работ: «Каждые выходные за порог, чтобы поехать на городской рынок. У меня нет списка продуктов, нет вкусовых предпочтений, нет дел, словом, – нет цели. Доходишь до перекрестка, но еще не знаешь: направо или налево. Куда ноги понесут? Есть старинное слово – зевака. Глазеющий, фланер, бездельник, – он слоняется. Он видит мелочи жизни, которые саму эту жизнь и создают. Как только отменяется цель, открывается мир, другое становится важным».

Даты выставки: 27 июня – 13 июля. Открытие: 17:00

Адрес: Сухум, Ул. Папаскир 1

Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».