ИТАЛЬЯНСКИЕ ШАХМАТИСТЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «АБХАЗИЯ-ОПЕН 2025»

Сухум. 24 июня 2025. Абхазия-Информ . Федерация шахмат Абхазии сообщила о заявке от Италии на участие в фестивале «Абхазия-опен 2025». Пять шахматистов из академии Триеста приедут на турнир, который состоится с 1 по 11 августа.

Заявка, переданная через посольство Абхазии в России, подчеркивает важность участия Италии для развития международной дружбы, культурного, спортивного и языкового обмена. Итальянская сторона также пригласила абхазских шахматистов на свои соревнования.

Фестиваль пройдет при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорта.