 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ШАХМАТИСТЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «АБХАЗИЯ-ОПЕН 2025»

Новости Вторник, 24 июня 2025 17:22
Оцените материал
(0 голосов)
ИТАЛЬЯНСКИЕ ШАХМАТИСТЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «АБХАЗИЯ-ОПЕН 2025»

Сухум. 24 июня 2025. Абхазия-Информ. Федерация шахмат Абхазии сообщила о заявке от Италии на участие в фестивале «Абхазия-опен 2025». Пять шахматистов из академии Триеста приедут на турнир, который состоится с 1 по 11 августа.

Заявка, переданная через посольство Абхазии в России, подчеркивает важность участия Италии для развития международной дружбы, культурного, спортивного и языкового обмена. Итальянская сторона также пригласила абхазских шахматистов на свои соревнования.

Фестиваль пройдет при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорта.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 24 июня 2025 17:52

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ФОТОВЫСТАВКА РАБОТ ОТТО ЛАКОБА «РЫНОЧНЫЕ ДНИ» ВЪЕЗДНОЙ ПУНКТ ПРОПУСКА АДЛЕР НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ БУДЕТ РАСШИРЕН »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.