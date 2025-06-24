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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В «ЕВРАЗИИ GLOBAL»

Новости Вторник, 24 июня 2025 18:40
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В «ЕВРАЗИИ GLOBAL»

Сухум. 24 июня 2025. Абхазия-Информ. Восемь молодых ребят из Абхазии отправились в Оренбург, для участия в Международном молодежном форуме «Евразия Global», который пройдет с 24 по 29 июня. Юбилейный форум объединит 300 человек из более 50 стран.

Участники встретятся, чтобы обсудить вопросы международного долгосрочного сотрудничества и межкультурного взаимодействия, поделиться опытом реализации успешных кейсов, стать соавторами новых проектов, направленных на развитие многополярного мира, наладить связи и познакомиться с богатством, природным и культурным наследием Оренбуржья.

Вместе с экспертами молодёжь со всего мира выстроит систему международного взаимодействия, построенного на принципах дружбы и взаимоуважения.

Работа будет поделена на два крупных блока: обсуждение перспектив и развития Международных клубов дружбы и работа над адаптацией иностранцев в России. С помощью лаборатории сотрудничества участники презентуют собственные проекты и мероприятия, пообщаются с экспертами в сфере международных отношений.

По итогу будут разработаны пакеты новых предложений для МКД, а также предложены идеи для специальных сервисов, которые сделают жизнь иностранной молодёжи в России проще и интереснее.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 24 июня 2025 18:42

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