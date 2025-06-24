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Абхазия Информ

БАТАЛ МУШБА: РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОЦЕНЯТ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕПАДНЫХ ГЭС В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ

Новости Вторник, 24 июня 2025 18:42
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БАТАЛ МУШБА: РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОЦЕНЯТ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕПАДНЫХ ГЭС В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 24 июня 2025. Абхазия-Информ. В рамках исполнения поручения президента Бадры Гунба в Минэнерго прорабатываются различные механизмы модернизации энергетической инфраструктуры, сообщил на брифинге журналистам министр энергетики Батал Мушба.

«Совместно с российскими коллегами нами достигнута договоренность по комплексному техническому обследованию состояния перепадных ГЭС. Вчера прибыли специалисты из «РусГидро», которые в течение нескольких дней проведут предварительное обследование по гидротехнике, геофизике, геологии, по оценке бетонных конструкций и прилегающих территорий к перепадным ГЭС», – сказал Мушба.

По итогам обследования планируется получить детальную информацию о нынешнем состоянии объектов и рассмотреть возможные пути их реконструкции и введения в эксплуатацию.

Министр уточнил, что все перепадные ГЭС находятся на балансе РУП «Черноморэнерго».

«В планах государства решить проблему энергодефицита Республики Абхазия, в том числе за счет запуска неработающих сегодня объектов гидрогенерации. Мне кажется, что мы и будущее поколение заслужили, чтобы в Абхазии было качественное бесперебойное электроснабжение. Проблема сложная, нет быстрого решения, но работа ведётся», – сказал Мушба.

Министр отметил, что одна из приоритетных задач, стоящих в настоящее время перед Минэнерго, – это повышение качества организации работы.

«Мною уже проведены несколько совещаний с центральным аппаратом, сбытовым управлением, районными узлами электросетей. Такие совещания будут проходить на регулярной основе», – сказал Мушба.

Показатели эффективности работы сбытового подразделения, по словам министра, напрямую влияют на возможности РУП «Черноморэнерго» и Минэнерго осуществлять самостоятельно, за счет собственных средств, реновацию, ремонт сетевого хозяйства, улучшать качество электроснабжения абонентов.

Российских специалистов сопровождают сотрудники «Черноморэнерго», которые смогут расширить свои знания в такой специфической отрасли, как гидроэнергетика.

По словам министра, абхазские специалисты в рамках договоренностей между министерствами энергетики Абхазии и России посетят ведущие российские образовательные центры, где получат дополнительную теоретическую подготовку в области гидроэнергетики.

«Гидроэнергетика имеет свою специфику. У нас в республике, к сожалению, мало специалистов в этой сфере. Мы намерены существенно нарастить базу именно в части эксплуатации и управления объектами гидроэнергетики», – сказал Мушба.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 24 июня 2025 18:45

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