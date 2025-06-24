ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ НА АГРОИНЖЕНЕРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Сухум. 24 июня 2025. Абхазия-Информ . На кафедре агрономии агроинженерного факультета Абхазского государственного университета состоялась защита магистерских диссертаций выпускников магистерской программы по направлению подготовки «Садоводство» по профилю «Интенсивное плодоводство, садоводство и виноградарство». Государственную аттестационную комиссию возглавил доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоводства Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина, Сергей Чумаков.

Члены государственной аттестационной комиссии: и.о. декана агроинженерного факультета, доцент Розета Смир; доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агрономии Тимур Шалов; заведующая кафедрой агрономии, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Кама Чукбар; кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии Вахтанг Айба; заведующий базовой кафедрой агрономии, кандидат сельскохозяйственных наук Георгий Пантия; старший преподаватель кафедры агрономии, кандидат сельскохозяйственных наук Лорена Джинджолия. Секретарь комиссии – лаборант кафедры агрономии Астан Арджения.

В процессе защиты выпускники продемонстрировали навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности, знания и умения по уходу за плодовыми деревьями: под руководством заведующей лабораторией агрохимии Деспины Цыбулевской были проведены анализы почвенной и растительной, в частности, нитратов, сахаров и витаминов; проведён мониторинг садовых растений для определения поражения деревьев болезнями и вредителями с помощью микроскопов; оценена эффективность применения органических удобрений на культуре тыквы; оптимизированы системы удобрения для повышения урожайности плодовых культур, а также дана комплексная оценка эффективности применения минеральных и органических удобрений в садоводстве.

Доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоводства КубГАУ им. И.Т. Трубилина, Сергей Чумаков отметил, что представленные к защите диссертации магистрантов в полной мере соответствуют направлению их подготовки – «Садоводство», профиль «Интенсивное плодоводство, садоводство и виноградарство».

«Обращает на себя внимание практико-ориентированный характер выполненных исследований, охватывающих, в частности: разработку элементов биологизированной ресурсосберегающей технологии возделывания мандаринов, разработку элементов технологии возделывания киви и др. С учётом аргументированных и доказательных рекомендаций, по итогам выполненных магистерских изысканий ряд исследований предложено направить для внедрения в соответствующие ведомства Республики Абхазия», – подчеркнул Сергей Чумаков.

Поздравляя магистрантов с успешной защитой, и.о. декана агроинженерного факультета Розета Смир отметила, что данный выпуск магистров по направлению подготовки «Садоводство» является первым на факультете, и пожелала выпускникам внедрения полученных результатов исследования в практику.

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агрономии Тимур Шалов, обращаясь к выпускникам, отметил, что направление подготовки «Садоводство» сегодня входит в число приоритетных отраслей агропромышленного комплекса во всём мире.

Заведующая кафедрой агрономии, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Кама Чукбар отметила, что часть представленных магистерских диссертаций была апробирована на международной научно-практической конференции «Молодая аграрная наука» в Майкопском государственном технологическом университете (ФГБОУ ВПО «МГТУ»).

По результатам защиты решением государственной аттестационной комиссии выпускникам присвоена академическая степень магистра.