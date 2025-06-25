ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ВСТРЕЧЕ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ДЕЛСИ РОДРИГЕС

Сухум. 25 июня 2025. Абхазия-Информ . Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава по приглашению Министерства иностранных дел Венесуэлы принял участие во внеочередной встрече с вице-президентом Делси Родригес и министром иностранных дел Иваном Хиль Пинто.

На встрече в МИД Венесуэлы Делси Родригес ознакомила дипломатический корпус, аккредитованный в Венесуэле, с предложением президента Николаса Мадуро Мороса о проведении Саммита за мир и против войны. Вице-президент также сообщила, что данное обращение было передано главам государств мира.

На мероприятии присутствовали послы и главы дипломатических миссий, аккредитованных в Венесуэле, представители МИД Венесуэлы и СМИ.