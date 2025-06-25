ОЛЕГ БАРЦИЦ ПРИБЫЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В СИРИЮ

Сухум. 25 июня 2025. Абхазия-Информ . Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц прибыл с рабочим визитом в Сирийскую Арабскую Республику. Его сопровождает и.о. замминистра Ираклий Тужба.

На границе Олега Барциц встретили чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али, представители Департамента протокола и Департамента Европы МИД Сирии.

Состоится встреча с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Асадом Хасаном Аль-Шайбани и другими официальными лицами.