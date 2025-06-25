УЛИЧЕН В НЕЗАКОННОМ ВЫРАЩИВАНИИ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ 24.06.2025

Сухум. 25 июня 2025. Абхазия-Информ . В лесном массиве п. Агудзера сотрудниками уголовного розыска задержан Попик Игорь Станиславович 1968 г.р., при личном досмотре которого изъято запрещенное вещество. Впоследствии экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством каннабис, массой порядка 21 грамм, что является крупным размером.

При обследовании данного участка местности сотрудники милиции также обнаружили насаждения, запрещенного к возделыванию на территории Абхазии растения конопли вида «Южно-Краснодарская», которые задержанный посеял и культивировал для личного потребления. Как установлено экспертами, изъятые растения содержат наркотически активные компоненты и могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического средства каннабис, т. е. марихуана.

Аналогичное растение было обнаружено и изъято при обследовании приусадебного участка гражданина Попик, а в подсобном помещении хранились семена конопли.

Он же по месту своего проживания незаконно хранил корпус ручной гранаты РГД-5, являющийся боеприпасом, технически исправный и при установки штатного заряда пригодный к производству взрыва.

Обнаруженные патроны калибра 5.45 мм в количестве 68 единиц относятся к военным автоматным патронам и пригодны для производства выстрелов.

По совокупности, в действиях Игоря Попика орган предварительного следствия усмотрел признаки состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 223, п. «в» ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 228 и ч. 1 ст. 217 УК РА, Расследование уголовного дела проводит следственная группа Гулрыпшского РОВД. Игорь Попик на время предварительного следствия заключен под стражу сроком на 2 месяца.

Об этом сообщает сайт МВД.