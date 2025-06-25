ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖЕНЩИНАМИ ПО ВОПРОСУ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ

Сухум. 25 июня 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с группой женщин, обеспокоенных ситуацией с получением детских пособий в России и связанными с этим правовыми рисками.

Глава государства сообщил, что по его распоряжению создана межведомственная рабочая группа по оказанию правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и получившим детские пособия и материнский капитал в России, а также открыта горячая линия.

Президент подчеркнул, что главная задача рабочей группы на данном этапе — составить максимально полный список лиц, получавших пособие. Это позволит заниматься решением проблемы в комплексе.

Как отметил министр соцобеспечения и демографической политики Руслан Аджба, на данный момент в рабочую группу обратилось 75 человек.

Бадра Гунба обратился к пришедшим на приём женщинам и всем, у кого есть такая проблема, с просьбой обратиться в рабочую группу и предоставить полную информацию.

Глава государства подчеркнул, что руководство страны занимается решением этого вопроса.

Женщины, пришедшие на приём к президенту, отметили, что, оформляя пособие для детей, не осознавали, что нарушают российское законодательство, поскольку внешне всё выглядело вполне официально.

Как отметил президент, это сложная проблема, и её решение требует времени.

«Важно сотрудничать с межведомственной рабочей группой для того, чтобы иметь полную информацию», – сказал Бадра Гунба.

«Мы понимаем, что имеет место нарушение законодательства РФ, о чём мы сожалеем. При этом нельзя не учитывать, что речь идёт о матерях, воспитывающих наших детей, юных граждан Абхазии. Мы будем обсуждать эту тему с нашими коллегами из Российской Федерации и искать пути для того, чтобы защитить их от уголовного преследования», – подчеркнул президент.

В свою очередь, женщины, пришедшие на встречу с президентом, сказали, что непременно обратятся в рабочую группу и посоветуют последовать их примеру всем, кто столкнулся с этой проблемой.