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Абхазия Информ

80 ДЕТЕЙ ИЗ ТУРЦИИ ПОСЕТЯТ АБХАЗИЮ ЭТИМ ЛЕТОМ

Новости Среда, 25 июня 2025 12:55
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80 ДЕТЕЙ ИЗ ТУРЦИИ ПОСЕТЯТ АБХАЗИЮ ЭТИМ ЛЕТОМ

Сухум. 25 июня 2025. Абхазия-Информ. В полномочном представительстве Республики Абхазия в Турции прошла встреча абхазской делегации с руководством и соотечественниками по вопросам организации летнего молодежного лагеря «Ахьышьҭрахь».

Обсуждены организационные моменты оформления документов участников, а также порядок проведения нескольких этапов приема. Первый этап планируется на конец июля – начало августа и предполагает участие 80 детей: из них 40 детей представителей Федерации Абхазских культурных центров и 40 детей Кавказских центров.

Оказание содействия в оформлении виз и необходимой документации осуществляется в соответствии с новым законом пересечения границы России, вступающим в силу 30 июня. Представительство обеспечит возможность детям посетить свою историческую родину.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 25 июня 2025 12:57

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