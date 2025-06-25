80 ДЕТЕЙ ИЗ ТУРЦИИ ПОСЕТЯТ АБХАЗИЮ ЭТИМ ЛЕТОМ

Сухум. 25 июня 2025. Абхазия-Информ . В полномочном представительстве Республики Абхазия в Турции прошла встреча абхазской делегации с руководством и соотечественниками по вопросам организации летнего молодежного лагеря «Ахьышьҭрахь».

Обсуждены организационные моменты оформления документов участников, а также порядок проведения нескольких этапов приема. Первый этап планируется на конец июля – начало августа и предполагает участие 80 детей: из них 40 детей представителей Федерации Абхазских культурных центров и 40 детей Кавказских центров.

Оказание содействия в оформлении виз и необходимой документации осуществляется в соответствии с новым законом пересечения границы России, вступающим в силу 30 июня. Представительство обеспечит возможность детям посетить свою историческую родину.