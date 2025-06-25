2,5 МЛН РУБЛЕЙ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ЖЕНЩИНЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сухум. 25 июня 2025. Абхазия-Информ . Сотрудниками Южной оперативной таможни выявлен факт ввоза в Российскую Федерацию из Республики Абхазии иностранного автомобиля с нарушением таможенного законодательства.

Оперативники установили, что 61-летняя гражданка Абхазии ввезла в Россию автомобиль представительского класса «Mercedes-Benz CLS 550», 2006 года выпуска, якобы для личного пользования с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. Однако, в нарушение условий временного ввоза женщина передала иномарку третьему лицу, получив за это денежное вознаграждение. Автомобиль объявлен в розыск.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,5 млн рублей.

Южной оперативной таможней в отношении гражданки Абхазии возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).