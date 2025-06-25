 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

2,5 МЛН РУБЛЕЙ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ЖЕНЩИНЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Новости Среда, 25 июня 2025 13:14
Оцените материал
(0 голосов)
2,5 МЛН РУБЛЕЙ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ЖЕНЩИНЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сухум. 25 июня 2025. Абхазия-Информ. Сотрудниками Южной оперативной таможни выявлен факт ввоза в Российскую Федерацию из Республики Абхазии иностранного автомобиля с нарушением таможенного законодательства.

Оперативники установили, что 61-летняя гражданка Абхазии ввезла в Россию автомобиль представительского класса «Mercedes-Benz CLS 550», 2006 года выпуска, якобы для личного пользования с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. Однако, в нарушение условий временного ввоза женщина передала иномарку третьему лицу, получив за это денежное вознаграждение. Автомобиль объявлен в розыск.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,5 млн рублей.

Южной оперативной таможней в отношении гражданки Абхазии возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере).

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 25 июня 2025 13:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 80 ДЕТЕЙ ИЗ ТУРЦИИ ПОСЕТЯТ АБХАЗИЮ ЭТИМ ЛЕТОМ МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЮТ НА 16 ВСЕРОССИЙСКИХ ФОРУМОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.