 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЮТ НА 16 ВСЕРОССИЙСКИХ ФОРУМОВ

Новости Среда, 25 июня 2025 13:23
Оцените материал
(0 голосов)
МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЮТ НА 16 ВСЕРОССИЙСКИХ ФОРУМОВ

Сухум. 25 июня 2025. Абхазия-Информ. Открыта регистрация на 16 масштабных Всероссийских молодежных форумов, которые пройдут в различных регионах Российской Федерации до конца 2025 года.

Это шанс:

Заявить о себе и своих проектах;

Значительно развить личные и профессиональные навыки благодаря насыщенной образовательной программе;

Расширить кругозор и нетворкинг, познакомившись с талантливыми, активными и амбициозными сверстниками со всей России;

Стать частью большого сообщества молодых лидеров и созидателей.

География форумов впечатляет: мероприятия пройдут от Калининграда на западе до Владивостока на востоке. Разнообразие площадок и тематик позволяет каждому найти форум по своим интересам и возможностям. Регистрация открыта заранее, чтобы у вас было время выбрать наиболее подходящее событие.

Как принять участие?

1. Заполните простую регистрационную форму (https://forms.gle/mR262DbTLRkTMBhW9)

2. Ожидайте обратной связи: после регистрации с вами свяжется команда поддержки участников. Они ответят на вопросы и помогут сделать первый шаг к участию в выбранном форуме.

Не упустите этот шанс для своего развития и ярких впечатлений!

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 25 июня 2025 13:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 2,5 МЛН РУБЛЕЙ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ЖЕНЩИНЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГЛАВА СУХУМА ПОБЫВАЛ НА КОМПЛЕКСЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЕ НИЖНЯЯ ЭШЕРА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.