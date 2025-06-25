МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИГЛАШАЮТ НА 16 ВСЕРОССИЙСКИХ ФОРУМОВ
Сухум. 25 июня 2025. Абхазия-Информ. Открыта регистрация на 16 масштабных Всероссийских молодежных форумов, которые пройдут в различных регионах Российской Федерации до конца 2025 года.
Это шанс:
Заявить о себе и своих проектах;
Значительно развить личные и профессиональные навыки благодаря насыщенной образовательной программе;
Расширить кругозор и нетворкинг, познакомившись с талантливыми, активными и амбициозными сверстниками со всей России;
Стать частью большого сообщества молодых лидеров и созидателей.
География форумов впечатляет: мероприятия пройдут от Калининграда на западе до Владивостока на востоке. Разнообразие площадок и тематик позволяет каждому найти форум по своим интересам и возможностям. Регистрация открыта заранее, чтобы у вас было время выбрать наиболее подходящее событие.
Как принять участие?
1. Заполните простую регистрационную форму (https://forms.gle/mR262DbTLRkTMBhW9)
2. Ожидайте обратной связи: после регистрации с вами свяжется команда поддержки участников. Они ответят на вопросы и помогут сделать первый шаг к участию в выбранном форуме.
Не упустите этот шанс для своего развития и ярких впечатлений!
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