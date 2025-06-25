ГЛАВА СУХУМА ПОБЫВАЛ НА КОМПЛЕКСЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЕ НИЖНЯЯ ЭШЕРА

«Осмотрели водоотвод, водовод, пути подхода к очистным сооружениям, осмотрели все механизмы и всю систему. Глава города дал поручение усилить работу по нахождению и приобретению подсанкционных запчастей, чтобы в срочном порядке нашли каналы доставки, осуществили привоз. Также пообщался с коллективом и принял их заметки», – рассказал зам главы города Константин Тарба.

Директор МУП «Водоканал» Даур Пачкория уточнил, что очистное сооружение работает в штатном режиме, сбоев нет.

«Канализация всего города Сухум поступает в очистные сооружения в Нижней Эшере. Здесь она проходит биологическую обработку и уже после обработки, очищенную в техническом виде, мы её выпускаем в море. Для нормального функционирования сооружения есть кое-какие механизмы, которые нуждаются в замене, – механические грабли, механический образователь потока, и приобретение насосных агрегатов. Глава города Сухум Тимур Агрба пообещал в кратчайшие сроки выделить средства на приобретение агрегатов. На сегодняшний день очистные сооружения работают, мы наперёд делаем шаг для того, чтобы и в дальнейшем оно работало планомерно», – сказал Даур Пачкория.

По его словам, очистные сооружения перерабатывают в сутки до 70 тысяч кубических метров сточных вод.

Комплекс очистных сооружений в Нижней Эшере функционирует с 2016 года. Восстановлен за счёт финансовых средств Российской Федерации в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Было затрачено более 600 миллионов рублей.

Об этом сообщает сайт столицы.