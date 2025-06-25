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Абхазия Информ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА СУХУМ

Новости Среда, 25 июня 2025 14:50
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА СУХУМ

Сухум. 25 июня 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации столицы Тимур Агрба утвердил план проведения 5 июля мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Сухум.

План мероприятий:

С 10:00 до 20:00 – развлекательные мероприятия для детей. Творческий и спортивный досуг. Концертная программы при участии дошкольных образовательных учреждений г. Сухум и детских вокальных и хореографических коллективов. Аниматоры и ростовые куклы, кукольный театр, спектакль «Алиса в стране чудес» (парк им. Т. Шамба).

с 12:00 до 19:00 – гастрофестиваль. Большое абхазское застолье под открытым небом. Шеф-повара из Абхазии и России готовят на глазах у гостей. Набережная Махаджиров (площадь им. С. Багапш).

с 16:00 – мероприятия под открытым небом. Фотовыставка. Турнир по стрельбе из лука. Турнир по шашкам и шахматам (Набережная Махаджиров, парк у театра им. С. Чанба).

с 16:00 – выставка «Повесть о городе, взятом волнами» (Музей банка Абхазии).

с 18:00 – праздничный концерт Самарского духового оркестра. (Набережная Махаджиров. Колоннада).

20:00 – праздничный концерт «Мой Сухум!».

Участники программы – артисты абхазской эстрады, хореографические коллективы, кавер-группа из г. Самары. По завершению концерта – Квиз, интеллектуально-развлекательная битва (Набережная Махаджиров, парк у театра им. С. Чанба).

22:00 – праздничный фейерверк (Набережная Махаджиров).

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 25 июня 2025 14:54

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