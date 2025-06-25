Сухум. 25 июня 2025. Абхазия-Информ . Под председательством премьер-министра Владимира Делба состоялось совещание по вопросам утверждения межведомственных планов оптимизации (повышение эффективности) деятельности учреждений в рамках подготовки Госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 гг.

В совещании приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, министр экономики Теймураз Миквабия, министр финансов Саид Губаз, министр просвещения Хана Гунба, министр здравоохранения Эдуард Бутба, начальник УКС Демир Гамисония.

Премьер-министр поручил руководителям министерств и ведомств в срок до 15 июля 2025 года обеспечить разработку и представить проекты межведомственных планов оптимизаций и повышения эффективности деятельности учреждений в соответствующих сферах для их дальнейшего утверждения.

Межведомственные планы оптимизации деятельности учреждений с целью установления оптимальных показателей нагрузки работников сети, повышения качества их деятельности должны быть утверждены до 1 сентября 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.