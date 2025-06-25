ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ

По данным отдела информации и медиакоммуникаций АГУ, год назад ректоры подписали договор о сетевой форме реализации образовательных программ, согласно которому вузы совместно будут готовить высококвалифицированные кадры по направлению «Электроэнергетика и электротехника». Первый набор по данной программе был осуществлен в текущем учебном году на агроинженерном факультете. Восемь студентов уже успешно завершают первый курс.

Согласно программам подготовки, студенты также должны пройти обучение и в Северо-Кавказской государственной академии.