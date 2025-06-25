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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ

Новости Среда, 25 июня 2025 15:11
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ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ

Сухум. 25 июня 2025. Абхазия-Информ. Ректор АГУ Алеко Гварамия и ректор Северо-Кавказской государственной академии Руслан Кочкаров обсудили реализацию программы двойных дипломов.

По данным отдела информации и медиакоммуникаций АГУ, год назад ректоры подписали договор о сетевой форме реализации образовательных программ, согласно которому вузы совместно будут готовить высококвалифицированные кадры по направлению «Электроэнергетика и электротехника». Первый набор по данной программе был осуществлен в текущем учебном году на агроинженерном факультете. Восемь студентов уже успешно завершают первый курс.

Согласно программам подготовки, студенты также должны пройти обучение и в Северо-Кавказской государственной академии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 25 июня 2025 15:13

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