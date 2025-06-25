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Абхазия Информ

ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА БЫВШИХ САНАТОРИЕВ МВО И ПВО

Новости Среда, 25 июня 2025 15:13
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ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА БЫВШИХ САНАТОРИЕВ МВО И ПВО

Сухум. 25 июня 2025. Абхазия-Информ. Вице-премьер Абхазии Вараздат Миносян и министр туризма Астамур Логуа с внеплановой проверкой посетили территорию бывших санаториев МВО и ПВО, а также прилегающие парковые зоны и пляж для купания.

В ходе осмотра были выявлены многочисленные нарушения, касающиеся состояния чистоты территории санаториев, пляжа и зеленых насаждений. Все зафиксированные нарушения будут переданы ответственным службам для оперативного устранения.

Министр туризма подчеркнул, что в адрес ведомства регулярно поступают жалобы от туристов – в том числе в письменной форме – касающиеся санитарного состояния объектов, качества питания, а также проблем с канализацией и ливневыми стоками. Именно это стало основанием для выезда на место.

В ходе проверки министр также пообщался с отдыхающими. Туристы делились впечатлениями о пребывании в Абхазии, рассказывали, какие объекты уже успели посетить. Особо отмечались природная красота, мягкий климат и гостеприимство местных жителей. Так, гостья из Воронежа рассказала, что путёвка на двоих обошлась ей в 65 тысяч рублей (без учёта перелёта). Несмотря на негативные отзывы в интернете, она довольна поездкой и отметила, что информация в отзывах не соответствовала действительности.

«Сезон стартовал уверенно, несмотря на сложную геополитическую обстановку. Однако, есть проблемы, которые мы фиксируем последние недели, мы продолжаем получать жалобы на бродячих собак, загрязнение улиц и набережных. Городская набережная, находящаяся в ведении администрации, в хорошем состоянии, но территория в некоторых местах санатория всё ещё требует серьёзной уборки. В ряде мест ведутся работы по устранению канализационных проблем, но темпы нужно ускорить – мы уже вошли в летний курортный сезон 2025 года, и готовы должны были быть ещё вчера», – отметил министр.

Министерство туризма призывает все ответственные службы активизировать работу и обеспечить комфортный отдых для гостей нашей страны.

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