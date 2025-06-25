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Абхазия Информ

АБХАЗСКИХ ВРАЧЕЙ НАГРАДИЛИ ЗА УЧАСТИЕ В ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ

Новости Среда, 25 июня 2025 19:31
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АБХАЗСКИХ ВРАЧЕЙ НАГРАДИЛИ ЗА УЧАСТИЕ В ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ

Сухум. 25 июня 2025. Абхазия-Информ. Абхазских врачей, участвовавших в диспансеризации детей, наградили медалями и почетными грамотами.

«Коллеги провели колоссальную работу, помогли нашим детишкам, брали кровь, делали все необходимые исследования, помогали нашим коллегам из России», – сказал министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.

Он подчеркнул, что диспансеризация охватила все районы республики. Награды получили 160 медиков.

На церемонии присутствовали представители Минздрава, представительства Россотрудничества в Абхазии и организации «Народный фронт».

Диспансеризация в Абхазии проходила с 12 февраля до конца мая, работали четыре бригады врачей. Медики осмотрели 27 тысяч детей, у 16 тысяч из них заболевания выявили впервые.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 25 июня 2025 19:36

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