ЛУЧШЕЕ НА СЦЕНЕ РУСДРАМА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

25 июня 19:00, большая сцена – «Кьоджинские перепалки». Если вы хотите увидеть всю молодую труппу РУСДРАМа в блестящем спектакле Вахтанговской школы, то вам на комедию «Кьоджинские перепалки». Задиристые, темпераментные, любвеобильные, красивые – таковы абхазские «кьоджинцы»!

26 июня 19:00, большая сцена – «Земляника». Сын, невестка, мать, соседка, продавщица в магазине – пять характеров, пять судеб, пять правд. Или же правда только одна? Эксклюзивный спектакль по рассказу абхазского писателя Джумы Ахуба в постановке известного российского режиссёра Дениса Хусниярова.

27 июня 19:00, большая сцена – «Кровавая свадьба». Возвращение легендарного спектакля! Жених и невеста, женщина и мужчина, обычная привязанность и всепоглощающий ураган любови, столкновение желания и общественных норм. Невероятно эмоциональный, красивый, обжигающе страстный спектакль – и неизбежные «мурашки» по коже!

28 июня 19:00, большая сцена – «Пастух Махаз». Захватывающий сюжет, абхазский колорит, яркие актёрские работы – Саид Лазба в роли пастуха Махаза запомнится зрителям надолго, как и другие актёры, показывающие высокий класс! Спектакль, где можно посмеяться и поплакать, влечься событиями и замереть в ожидании развязки, задуматься о своём и развлечься, получая колоссальное удовольствие от настоящего театра.

29 июня 19:00, большая сцена – «Безымянная звезда». Премьера знаменитой романтической комедии! В маленький городок на курьерском поезде прибывает удивительная пассажирка: шикарное платье, дорогой парфюм, изысканная косметика – и ни гроша в кармане. Что привело ее сюда? Этим вопросом задается молодой учитель астрономии (Леон Гвинджия), мечтающий открыть новую звезду. Его встреча с незнакомкой (Ирина Делба) на вокзале становится поворотным моментом: избалованная жизнью в роскоши столичная красавица и простой учитель начинают открывать друг другу новые миры…

Билеты на все спектакли на RUSDRAM.ORG и в кассе театра.