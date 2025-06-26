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Абхазия Информ

СООБЩЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Четверг, 26 июня 2025 18:27
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СООБЩЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел обращает внимание граждан на то, что в ответ на обращение МИД Республики Абхазия в адрес Министерства иностранных дел Российской Федерации касательно вступления в силу 30-го июня 2025 года постановления Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2024 года № 1510 «О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» получено следующее уведомление.

В соответствии с предоставленной российской стороной информацией, эксперимент носит добровольный характер, отсутствие заполненного заявления о въезде в соответствии с постановлением не окажет влияния на проведение пограничного контроля и не будет являться основанием для отказа во въезде на территорию Российской Федерации.

В связи с чем обращаем внимание граждан Республики Абхазия на то, что порядок въезда в Российскую Федерацию для граждан Республики Абхазия остается без изменений.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 26 июня 2025 18:30

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