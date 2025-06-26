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Абхазия Информ

О ПЕРВОМ РАБОЧЕМ ДНЕ 64-ГО РАУНДА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ

Новости Четверг, 26 июня 2025 18:31
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О ПЕРВОМ РАБОЧЕМ ДНЕ 64-ГО РАУНДА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ. В Женеве в рамках первого рабочего дня 64-го раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ), по инициативе абхазской стороны, состоялась информационная сессия, посвященная теме свободы передвижения с привлечением международных экспертов.

В ходе информационной сессии участникам со ссылкой на международное право и существующие международные прецеденты была представлена международная практика, касающаяся реализации права на свободное перемещение. Абхазской стороной было обращено внимание на необходимость поиска путей решения проблемы реализации прав граждан Республики Абхазия на свободу передвижения по абхазским национальным паспортам.

В рамках первого рабочего дня 64-го раунда дискуссий также состоялась двусторонняя встреча делегации Республики Абхазия с сопредседателями МДЗ от ООН, ЕС и ОБСЕ.

В ходе встречи состоялись предварительные консультации по ключевым вопросам повестки второго рабочего дня 64-го раунда МДЗ.

64-ый раунд Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ) проходит в Женеве с участием представителей Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Республики Грузия, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой и.о. заместителя Министра иностранных дел Одиссеем Бигвава, входят сотрудники МИД Абхазии Лаша Авидзба, Алиса Барзания, Артур Гагулия и Мадина Зухба.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 26 июня 2025 18:32

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