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Абхазия Информ

1 ИЮЛЯ РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ УВЕЛИЧИТСЯ НА ОДНУ ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ

Новости Четверг, 26 июня 2025 18:50
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1 ИЮЛЯ РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ УВЕЛИЧИТСЯ НА ОДНУ ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ. Кабинет министров установил с 1 июля 2025 года размер ежемесячной доплаты к пенсиям следующим категориям пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства (доплата к пенсии):

– пенсионерам по возрасту – в размере 4 500 руб.;

– пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, – в размере 4 500 руб.;

– пенсионерам, имеющим почетные звания: «народный...», «заслуженный работник...», – в размере 4 000 руб.;

– пенсионерам, работавшим на подземных работах (шахтерам), – в размере 4 000 руб.;

– лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи), – в размере 4 000 руб.;

– круглым сиротам – в размере 4 000 руб.;

– инвалидам труда (I, II, III групп) – в размере 4 500 руб.;

– инвалидам с детства (в возрасте до 16 лет, I и II групп) – в размере 3 000 руб.;

– пенсионерам, получающим социальные пенсии (по возрасту и по инвалидности), – в размере 3 950 рублей.

Проект направлен на повышение уровня социальной поддержки отдельных категорий пенсионеров, которые не являются получателями пенсий и пособий другого государства, отметил министр соцобеспечения Руслан Аджба.

Речь идёт о трудовых и социальных пенсиях, затрагивает 9 категорий пенсионеров и коснётся около 16 000 граждан.

Министр сообщил, что дополнительная потребность средств в месяц составляет 16 млн рублей, в год – 192 млн рублей. Он напомнил, что последнее повышение размеров доплат к пенсиям было осуществлено 1 июля 2024 года.

«Таким образом, Кабинет министров продолжает планомерную работу по повышению уровня социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения», – отметил Руслан Аджба.

Он также сообщил, что ведется работа о повышении выплат еще двум категориям пенсионеров, которым будет сделан перерасчет также с 1 июля.

«Очень хорошая тенденция наметилась в последние годы. Может быть, не с теми ожиданиями, но идёт компенсация, идет рост повышения социальных выплат, рост размера заработной платы в целом по экономике. Это даёт нам возможность накапливать средства в бюджеты государственных внебюджетных фондов», - сказал Владимир Делба.

Он обратил внимание министра на своевременную выплату пенсий и пособий, а также на необходимость следить за инфляцией и реагировать на нее повышением пенсий гражданам, не являющимся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Четверг, 26 июня 2025 19:02

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