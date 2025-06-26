МИНЭКОНОМИКИ ПОРУЧЕНО РАЗРАБОТАТЬ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АБХАЗИИ НА 2026 ГОД

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ . Кабинет Министров Республики Абхазии принял постановление «Об организации работы по составлению проектов законов Республики Абхазия о республиканском бюджете и о бюджетах государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия на 2026 год»

Согласно документу, Министерство экономики должно организовать разработку прогноза социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026 год и представить его на утверждение в Кабинет Министров в срок до 15 июля 2025 года Министерству финансов Республики Абхазия:

1) на основе показателей Прогноза социально-экономического развития Республики Абхазия в соответствии с действующим бюджетным, налоговым, таможенным законодательствами и другими нормативными правовыми актами Республики Абхазия разработать основные параметры и проектировки основных показателей республиканского бюджета на 2026 год;

2) представить в срок до 1 октября 2025 года в Кабинет Министров Республики Абхазия проект Закона Республики Абхазия «О республиканском бюджете на 2026 год».

Органам управления государственными внебюджетными фондами Республики Абхазия представить в срок до 1 октября 2025 года в Кабинет Министров Республики Абхазия соответствующие проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов на 2026 год.

Местным органам государственного управления организовать работу по формированию соответствующих бюджетов с учетом требований бюджетного законодательства Республики Абхазия, иных нормативных правовых актов и представить в Министерство финансов Республики Абхазия не позднее 1 октября 2025 года решения органов местного самоуправления об утверждении соответствующих местных бюджетов на 2026 год, при этом согласовать до 1 сентября 2025 года с Министерством финансов Республики Абхазия объем межбюджетных трансфертов, направляемых из республиканского бюджета местным бюджетам.

Администраторам доходов представить до 10 августа 2025 года в Министерство финансов Республики Абхазия прогнозные показатели администрируемых ими видов доходов на 2026 год, за исключением администраторов доходов, указанных в пункте 6 настоящего Постановления.

Администраторам доходов бюджетов представить в Министерство финансов Республики Абхазия:

1) Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия в срок до 22 августа 2025 года на основе показателей Прогноза социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026 год – прогноз поступлений доходов в Государственный бюджет Республики Абхазия, администрируемых налогов, сборов и других платежей в разрезе кодов бюджетной классификации доходов (с приложением экономически обоснованных расчетов, а также материалы с оценкой уровня снижения доходов Государственного бюджета Республики Абхазия в 2026 году в связи с установленными законодательством Республики Абхазия налоговыми льготами);

2) Государственному таможенному комитету Республики Абхазия в срок до 15 августа 2025 года – прогноз поступлений таможенных платежей и иных поступлений, подлежащих зачислению в республиканский бюджет в 2026 году.

Центральным органам государственного управления и иным получателям средств республиканского бюджета представить не позднее 20 августа 2025 года в Министерство финансов Республики Абхазия проекты бюджетных смет на 2026 год.

Распорядителям бюджетных средств не позднее 20 августа 2025 года представить для утверждения в Кабинет Министров проекты государственных (ведомственных) целевых программ, предлагаемых к финансовому обеспечению за счет средств республиканского бюджета в 2026 году.

Министерству финансов Республики Абхазия осуществлять методическое руководство и координацию работы соответствующих центральных органов государственного управления по разработке проекта республиканского бюджета на 2026 год.

Премьер-министр Владимир Делба поручил руководству ряда министерств обратить особое внимание на финансирование проектов по целевым программам с ориентацией на долгосрочную перспективу.

«В этом плане самая обширная позиция у Минздрава: должно быть медицинских исследований и предоставления помощи нашим гражданам. Мы готовы инвестировать в такие проекты», – сказал глава правительства.

Он также напомнил министру соцобеспечения Руслану Аджба, что в этом году заканчивается программа «Жилище», поэтому необходимо представить разработать новую программу на следующие годы до начала формирования бюджета.

Владимир Делба также сообщил, что на следующий год предусмотрены финансовые сокращения на содержание органов госуправления.