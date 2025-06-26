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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ

Новости Четверг, 26 июня 2025 19:07
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УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров утверждены правила казначейского сопровождения средств. По словам министра финансов Саида Губаз, казначейское сопровождение осуществляется в отношении целевых средств, предоставляемых на основании государственных контрактов (договоров), соглашений о предоставлении субсидий (субвенций), заключаемых получателем бюджетных средств.

Операции с целевыми средствами осуществляются на счетах, открытых Минфину в Национальном банке Республики Абхазия для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Операции по списанию целевых средств проводятся после осуществления Управлением казначейства санкционирования расходов и проверки представленных документов.

«Механизм казначейского сопровождения – это одна из форм государственного финансового контроля. Этот механизм мы уже начали применять на практике с 2024 года. С использованием этого механизма было осуществлено расходов более чем на 500 млн рублей. Мы осуществляли казначейское сопровождение в рамках соглашений, заключаемых между Министерством энергетики и транспорта и «Черноморэнерго». Это различные соглашения, связанные с оплатой перетока электроэнергии, поставкой приборов учёта и др.», – сказал министр финансов.

Премьер-министр Владимир Делба подчеркнул, что деньги государства должны использоваться через государственные банки, а также исполнение проектов Инвестпрограммы.

«В данном случае Казначейство не является банком и все счета, открытые в Казначействе, принадлежат Национальному банку. Поэтому распределение бюджетных средств под контролем путем казначейского сопровождения не только повышает эффективность, но и дает возможность быстрее управлять средствами», – подчеркнул глава правительства.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 26 июня 2025 19:37

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