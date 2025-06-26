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Абхазия Информ

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 26 июня 2025 19:41
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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ. Сегодня на заседании Кабинета министров были приняты постановления:

Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями пенсий и иных социальных выплат иностранного государства;

Об организации работы по составлению проектов законов Республики Абхазия о республиканском бюджете и о бюджетах государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия на 2026 год;

Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Законом Республики Абхазия от 13 марта 2025 года №6138-С-VII «О республиканском бюджете на 2025 год»;

Об утверждении состава Государственной приемочной комиссии по приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объектов в рамках инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 13 июля 2020 года №80 «Об утверждении Положения о Министерстве экономики Республики Абхазия»;

О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Республики Абхазия в части регулирования лицензионной деятельности по пассажирским и международным грузовым автомобильным перевозкам;

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Аккорд – Агро» права пользования участком недр для добычи подземных вод в с. Алахадзы на территории бывшего Гагрского цитрусового совхоза «Абхазия»;

Отчет о выполнении программных мероприятий целевой научно-технической программы «Решение актуальных вопросов абхазоведения и кавказоведения», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 июля 2024 года №83 (с изменениями от 12 декабря 2024 г. №147), предусмотренных к реализации в 2024 году;

Об утверждении «Порядка формирования экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на соответствие требованиям, предъявляемым к государственным регистраторам, ее полномочиях, процедуры приема квалификационного экзамена на соответствие требованиям, предъявляемым к государственным регистраторам»;

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года № 117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности».

На заседании были утверждены положения о Министерстве энергетики Республики Абхазия, о Государственном комитете Республики Абхазия по экологии и природопользованию, о Государственном управлении Республики Абхазия по архитектуре и градостроительству, о Государственном комитете Республики Абхазия по репатриации и в положение о Фонде репатриации Республики Абхазия, а также рассмотрены ряд других вопросов.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 26 июня 2025 19:49

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