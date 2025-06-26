В СУХУМЕ ПРОДЛИЛИ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ . В Администрации столицы обсудили вопрос изменения графика движения общественного транспорта в летний период. Совместно с автобусным парком был проведён мониторинг пассажиропотока, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в нескольких автобусах.

По итогам анализа принято решение:

– время работы городских автобусов продлено на два часа;

– общественный транспорт курсирует с 7:10 утра до 20:30 вечера.

«Повторный мониторинг пройдёт в середине июля, при необходимости график снова скорректируют», – отметил замдиректора Департамента экономики и транспорта Администрации Сухума Инал Джанба.

Также в администрации подтвердили, что готовятся сметы на восстановление троллейбусной линии в направлении «Кяласур».

В ближайшее время ожидается прибытие специалистов из Краснодара, с которыми планируется провести совместные технические мероприятия.