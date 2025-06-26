ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УГАИ МВД АБХАЗИИ ДАМЕЯ АВИДЗБА

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ . Начальник УГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба обратился к гражданам, в связи с предстоящими выпускными вечерами.

«Как вам известно, конец июня – это пора выпускных вечеров. По традиции, они проходят во всех районах нашей республики.

Во время проведения праздничных мероприятий большое количество подростков будут находиться на улицах города. Поэтому Госавтоинспекция призывает вас, уважаемые родители, усилить контроль за своими детьми.

Особое внимание хочу акцентировать на недопустимости передачи транспортного средства вашим несовершеннолетним детям. Помните, передавая руль неопытному и не имеющему права управлять транспортом подростку, вы совершаете необдуманный поступок, который может привести к страшным, трагическим последствиям.

В эти дни на улицах городов и районов будет большое скопление выпускников, их родителей, друзей и родственников. Давайте не будем подвергать риску их жизнь и здоровье», – сказал Дамей Авидзба.