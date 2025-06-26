В ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНОМ ДОМЕ-МУЗЕЕ Д.И. ГУЛИА ПРОВЕДУТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Как сообщил начальник УКС Демир Гамисония, здание нуждается в капитальном ремонте.

«Уже после первого осмотра мы видим большой фронт работы. Имеются проблемы с кровельным покрытием, нарушения в работе дренажной системы, некачественная электрическая проводка, что весьма опасно для хранящихся в музее экспонатов.

В то же время, учитывая историческую значимость объекта, здесь нужно будет подойти с особым трепетом и учесть пожелания и задачи, которые будут даны дирекцией музея. Также будет проводиться косметический ремонт помещений, но с таким подходом, чтобы постараться ничего не менять и оставить важные элементы в первозданном виде», – сказал Гамисония.