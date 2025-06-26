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Абхазия Информ

В ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНОМ ДОМЕ-МУЗЕЕ Д.И. ГУЛИА ПРОВЕДУТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Новости Четверг, 26 июня 2025 20:09
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В ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНОМ ДОМЕ-МУЗЕЕ Д.И. ГУЛИА ПРОВЕДУТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ. По поручению главы государства Бадры Гунба, специалисты Управления капитального строительства провели осмотр помещений здания Дома-музея Дмитрия Гулия в Сухуме.

Как сообщил начальник УКС Демир Гамисония, здание нуждается в капитальном ремонте.

«Уже после первого осмотра мы видим большой фронт работы. Имеются проблемы с кровельным покрытием, нарушения в работе дренажной системы, некачественная электрическая проводка, что весьма опасно для хранящихся в музее экспонатов.

В то же время, учитывая историческую значимость объекта, здесь нужно будет подойти с особым трепетом и учесть пожелания и задачи, которые будут даны дирекцией музея. Также будет проводиться косметический ремонт помещений, но с таким подходом, чтобы постараться ничего не менять и оставить важные элементы в первозданном виде», – сказал Гамисония.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 26 июня 2025 20:11

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