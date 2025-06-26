ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ И СИРИИ

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ . Во дворце Тишрин в Дамаске состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц и министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Асада Хасана Аль-Шайбани.

С абхазской стороны во встрече приняли участие: и.о. замминистра Ираклий Тужба, чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Сирии Муххамад Али, советник Посольства Абхазии в Сирии по работе с диаспорой Жанбу Агрба, советник Посольства, консул Гайс Аль-Харки.

В ходе встречи стороны рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся межгосударственного абхазо-сирийского сотрудничества. Были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки, в частности, ситуация на Ближнем Востоке.

Олег Барциц поблагодарил Асада Хасана Аль-Шайбани за теплый прием и отметил, что отношения между народами Абхазии и Сирии имеют исторически глубокие корни.

Он также поблагодарил своего сирийского коллегу за достаточно четкую и однозначную позицию руководства Сирии в вопросах дальнейшего развития и укрепления межгосударственного сотрудничества с Республикой Абхазия.

Учитывая транзитные возможности Абхазии обсуждалась перспектива развития транспортно-логистической инфраструктуры с использованием морских портов. Такой подход позволит создать предпосылки для развития торговли и бизнеса между нашими странами.

В ходе встречи было подтверждено твердое стремление укреплять и всемерно развивать сотрудничество между странами, расширять взаимодействие в экономике и культуре. Министры, в частности, обсудили предстоящее участие Республики Абхазия в 62-ой Дамасской Международной Ярмарке, которая пройдет с 27-го августа по 5-е сентября сего года и является крупнейшей международной выставкой-ярмаркой в регионе.

В контексте развития ситуации на Ближнем Востоке глава внешнеполитического ведомства Абхазии сказал: «Мы видим, как руководство Сирии прилагает все усилия для укрепления стабильности и безопасности в стране, улучшения качества жизни сирийцев».

По итогам встречи Олег Барциц вручил ценные подарки своему сирийскому коллеге и пригласил его посетить Абхазию с визитом в удобное для него время.

Кроме того, глава МИД передал от лица президента Бадры Гунба ценные подарки и письмо с приглашением в адрес президента Сирийской Арабской Республики Ахмеда Хусейна аш-Шараа посетить Республику Абхазия в любое удобное время.

Министры иностранных дел двух стран по итогам встречи выразили обоюдную готовность к дальнейшему развитию и укреплению абхазо-сирийских межгосударственных взаимоотношений.