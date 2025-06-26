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Абхазия Информ

СТАРТОВАЛ ТУРНИР ПО ДЗЮДО «КУБОК АБХАЗИИ»

Новости Четверг, 26 июня 2025 20:16
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СТАРТОВАЛ ТУРНИР ПО ДЗЮДО «КУБОК АБХАЗИИ»

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ. В Республиканской детско-юношеской спортивной школе состоялась торжественная церемония открытия XVII Международных соревнований по дзюдо «Кубок Абхазии».

На татами вышли юные дзюдоисты из 25 команд, представляющих широкую географию: Абхазию, Москву, Ростовскую область, Пермский край, Краснодарский край, Республику Саха-Якутия, Карачаево-Черкесскую Республику, Республику Северная Осетия-Алания, Республику Адыгея, Ставропольский край, Донецкую Народную Республику, Смоленскую область, Иркутскую область, Казахстан, Кыргызстан, Луганскую Народную Республику. Общее количество участников превысило 400 спортсменов.

Вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта, Таращ Хагба, поприветствовал гостей и участников турнира.

«От лица Государственного комитета по делам молодежи и спорта и всего спортивного сообщества поздравляю с открытием Международного турнира по дзюдо. Огромное количество спортсменов приехало к нам, чтобы показать свое мастерство. Искренне желаю вам удачи, больших побед. Спасибо организаторам, гостям», – сказал Таращ Хагба.

Соревнования пройдут в трех возрастных категориях:

Юноши и девушки 2009-2010 г.р.

Юноши и девушки 2011-2012 г.р.

Юноши и девушки 2013-2014 г.р.

Особенностью нынешнего турнира станет проведение открытого ковра для самых юных спортсменов – мальчиков 2015-2016 годов рождения.

XVII «Кубок Абхазии» доступен для просмотра всем болельщикам. Прямая трансляция соревнований будет вестись на YouTube-канале «Система-спорт». Старт трансляции запланирован на 16:00.

Международные соревнования продлятся до 28 июня.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 26 июня 2025 20:18

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